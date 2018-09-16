Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4497364-nadya-dorofeeva-prodemonstrirovala-kak-nanosit-makiyazh-na-kazhdyiy-den-video.html
Надя Дорофеева продемонстрировала, как наносит макияж на каждый день (Видео)
19:04 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Певица Надя Дорофеева раскрыла секреты своей красоты.
Украинская исполнительница Надя Дорофеева выложила в своем Instagram фрагмент видео, в котором рассказала, как делает свой ежедневный макияж.
"Секреты моего дневного мейка уже в DodoVLOG", – сообщила звезда.
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Секреты моего дневного мейка уже в DodoVLOG ссылка в описании профиля . Заходите и не забудьте подписаться
В ролике она показывает, с чего начать нанесения мейка, какие использовать косметические средства, а также делится некоторыми секретами, например, как зрительно уменьшить нос.
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