Надя Дорофеева продемонстрировала, как наносит макияж на каждый день (Видео)

Украинская исполнительница Надя Дорофеева выложила в своем Instagram фрагмент видео, в котором рассказала, как делает свой ежедневный макияж.

"Секреты моего дневного мейка уже в DodoVLOG", – сообщила звезда.

В ролике она показывает, с чего начать нанесения мейка, какие использовать косметические средства, а также делится некоторыми секретами, например, как зрительно уменьшить нос.