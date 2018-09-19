Алисса Милано шокировала поклонников внешностью

Звезда сериала "Зачарованные" Алисса Милано удивила публику свеженькими кадрами в своем Instagram. Во время последнего светского выхода никто не мог понять, что случилось с лицом актрисы.

То, что она сделала себе неудачный макияж, сразу бросалось в глаза, но поклонники заметили также изменения в контуре лица и чрезмерное натяжение кожи.