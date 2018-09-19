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Алисса Милано шокировала поклонников внешностью

Алисса Милано
17:08 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Голливудская звезда сериала "Все женщины - ведьмы" за короткое время изменилась до неузнаваемости.

Звезда сериала "Зачарованные" Алисса Милано удивила публику свеженькими кадрами в своем Instagram. Во время последнего светского выхода никто не мог понять, что случилось с лицом актрисы.

То, что она сделала себе неудачный макияж, сразу бросалось в глаза, но поклонники заметили также изменения в контуре лица и чрезмерное натяжение кожи.

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Алисса Милано, Все женщины ведьмы, Звезда, Макияж, Молодость, Пластическая операция, Снимки, Старость.
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