Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4512479-nastya-kamenskih-opublikovala-tizer-novogo-klipa.html
Настя Каменских опубликовала тизер нового клипа
17:36 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Популярная певица Настя Каменских решила удивить горячим новым клипом.
Украинская певица Настя Каменских опубликовала на страничке в Instagram короткий тизер нового клипа. Песня называется "Peligroso", что в переводе с испанского означает "опасно".
Премьера трека и видео состоится в четверг вечером. Настя Каменских пообещала поклонникам, что клип будет жарким.
В новом ролике Настя будет в сексуальном платье с глубоким декольте и яркими губами.
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