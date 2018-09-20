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Настя Каменских опубликовала тизер нового клипа

Настя Каменских
17:36 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram.com

Новости шоу бизнеса: Популярная певица Настя Каменских решила удивить горячим новым клипом.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала на страничке в Instagram короткий тизер нового клипа. Песня называется "Peligroso", что в переводе с испанского означает "опасно".

Премьера трека и видео состоится в четверг вечером. Настя Каменских пообещала поклонникам, что клип будет жарким.

В новом ролике Настя будет в сексуальном платье с глубоким декольте и яркими губами.

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Новости шоу бизнеса, Peligroso, Настя Каменских, Новый клип Насти Каменских, Новый клип Насти Каменских Peligroso, Тизер, Тизер Насти Каменских.
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