Настя Каменских опубликовала тизер нового клипа

Украинская певица Настя Каменских опубликовала на страничке в Instagram короткий тизер нового клипа. Песня называется "Peligroso", что в переводе с испанского означает "опасно".

Премьера трека и видео состоится в четверг вечером. Настя Каменских пообещала поклонникам, что клип будет жарким.

В новом ролике Настя будет в сексуальном платье с глубоким декольте и яркими губами.