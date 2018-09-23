Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4524437-dzhamala-podelilas-svoim-detskim-snimkom.html
Джамала поделилась своим детским снимком
20:19 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Украинская певица Джамала показала, как выглядела в детстве.
После фотографии Джамалы с сыном на руках, артистку буквально атаковали поклонники с просьбами показать лицо ее сына Эмира-Рахмана.
Джамала вроде бы пошла на уступки, опубликовав в своем микроблоге фото малыша. Однако, оказалось, что на фото запечатлена сама Джамала в детстве.
Поклонники не особо расстроились такому обману и все равно рады были, что увидели детский снимок любимицы. Но останавливаться с просьбами они не собираются.
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