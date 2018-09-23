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Джамала поделилась своим детским снимком

Джамала с сыном
20:19 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Джамала показала, как выглядела в детстве.

После фотографии Джамалы с сыном на руках, артистку буквально атаковали поклонники с просьбами показать лицо ее сына Эмира-Рахмана.

Джамала вроде бы пошла на уступки, опубликовав в своем микроблоге фото малыша. Однако, оказалось, что на фото запечатлена сама Джамала в детстве.

Поклонники не особо расстроились такому обману и все равно рады были, что увидели детский снимок любимицы. Но останавливаться с просьбами они не собираются.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Детский снимок Джамалы, Джамала, Джамала в детстве, Снимки из архива Джамалы.
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