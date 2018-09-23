Джамала поделилась своим детским снимком

После фотографии Джамалы с сыном на руках, артистку буквально атаковали поклонники с просьбами показать лицо ее сына Эмира-Рахмана.

Джамала вроде бы пошла на уступки, опубликовав в своем микроблоге фото малыша. Однако, оказалось, что на фото запечатлена сама Джамала в детстве.

Поклонники не особо расстроились такому обману и все равно рады были, что увидели детский снимок любимицы. Но останавливаться с просьбами они не собираются.