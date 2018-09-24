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В семье телеведущей Леси Никитюк случилось горе

Леся Никитюк
13:48 Сегодня Телеграф
www.unian.ne
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ведущая Леся Никитюк потеряла родного человека.

Прямо в день эфира "Танцев со звездами", 23 сентября, популярная украинская телеведущая, звезда "Орла и решки" Леся Никитюк узнала о смерти своего дяди.

Несмотря ни на что, Никитюк собралась и станцевала со своим партнером на шоу "Танцы со звездами" и прошла в следующий эфир.

Напомним, в воскресенье, 23 сентября, на телеканале 1+1 состоялся пятый выпуск шоу "Танцы со звездами". По результатам голосования покинули шоу Маша Ефросинина и ее партнер Максим Леонов.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Горе, Дядя, Леся Никитюк, Смерть дяди, Телеведущая.
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