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В семье телеведущей Леси Никитюк случилось горе
13:48 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Ведущая Леся Никитюк потеряла родного человека.
Прямо в день эфира "Танцев со звездами", 23 сентября, популярная украинская телеведущая, звезда "Орла и решки" Леся Никитюк узнала о смерти своего дяди.
Несмотря ни на что, Никитюк собралась и станцевала со своим партнером на шоу "Танцы со звездами" и прошла в следующий эфир.
Напомним, в воскресенье, 23 сентября, на телеканале 1+1 состоялся пятый выпуск шоу "Танцы со звездами". По результатам голосования покинули шоу Маша Ефросинина и ее партнер Максим Леонов.
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