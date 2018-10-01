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Надя Дорофеева похвасталась идеальной фигурой в откровенном боди

Надя Дорофеева
13:57 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева поразила соблазнительным образом на Танцах со звездами.

Певица, участница прошлого сезона Танцев со звездами Надя Дорофеева снова предстала перед поклонниками в соблазнительном образе.

Звезда поделилась в своем Instagram фото после выступления с судьей проекта MONATIK. Они порадовали телезрителей известной композицией «Глубоко».

Надя показала ножки в соблазнительном черном боди и лакированном кожаном тренче. Певица для выступления также надела парик блондинки.

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