Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4546691-nadya-dorofeeva-pohvastalas-idealnoy-figuroy-v-otkrovennom-bodi.html
Надя Дорофеева похвасталась идеальной фигурой в откровенном боди
13:57 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева поразила соблазнительным образом на Танцах со звездами.
Певица, участница прошлого сезона Танцев со звездами Надя Дорофеева снова предстала перед поклонниками в соблазнительном образе.
Звезда поделилась в своем Instagram фото после выступления с судьей проекта MONATIK. Они порадовали телезрителей известной композицией «Глубоко».
Надя показала ножки в соблазнительном черном боди и лакированном кожаном тренче. Певица для выступления также надела парик блондинки.
Телеграф