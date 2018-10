Необычный фотопроект Ингрид Мейхеринг о стариках с татуировками.

Необычный фотопроект Ингрид Мейхеринг о стариках с татуировками. Те, у кого нет татуировок часто спрашивают "забитых" людей: "А что будет в старости, когда кожа перестанет быть такой упругой?". Именно этой проблемой задалась фотограф Ингрид Мейхеринг и создала проект "TattooAge. Never too old" (с англ. "Возрастное тату. Никогда не поздно"). Крутите вниз и смотрите что у нее получилось.