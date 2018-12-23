Рост любви не помеха: известные парочки с большой разницей в росте (Фото)

Счастливые голливудские парочки с большой разницей в росте. Настоящая любовь не имеет никаких преград, и разница в росте не важна, если двое любящих сердец бьются в унисон. Это утверждение доказывают многие звезды пары, которые не страшатся большой разницы в росте и счастливы вместе на протяжении многих лет.