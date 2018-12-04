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Вторник, 04.12.2018
Необычная красота: смешанные гены разных стран и народностей (Фото)
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Необычная красота: смешанные гены разных стран и народностей (Фото)

Предлагаем вам посмотреть на интересные примеры метисации - смешения кровей различных популяций людей. Что самое интересное, люди, обладающие смешанными генами, выглядят очень даже привлекательно, хоть и весьма необычно. Несмотря на то, что во многих странах метисация вызывает негативную реакцию на бытовом уровне, посмотреть на фотографии таких людей будет вам точно интересно.
trinixy.ru
Фото: trinixy.ru
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Внешность, Фото, метисация, люди смешанных кровей.
08:18 Сегодня Телеграф
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