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Четверг, 29.11.2018
Известные и малоизвестные мифические существа мира (Фото)
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Известные и малоизвестные мифические существа мира (Фото)

Почти каждый из нас слышал о тех или иных магических и мифических существах, населяющих наш мир. Однако таких созданий, о существовании которых мы мало знаем или не помним, гораздо больше. В мифологии и фольклоре упомянуты многие магические сущности, одни описаны более детально, другие менее.
Фото: pixabay.com
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