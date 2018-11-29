Известные и малоизвестные мифические существа мира (Фото) Почти каждый из нас слышал о тех или иных магических и мифических существах, населяющих наш мир. Однако таких созданий, о существовании которых мы мало знаем или не помним, гораздо больше. В мифологии и фольклоре упомянуты многие магические сущности, одни описаны более детально, другие менее.