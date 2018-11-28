Скачать
Среда, 28.11.2018
Доказательства того, что человечество не вымрет (Фото)
1 / 17

Доказательства того, что человечество не вымрет (Фото)

В последнее время мы слышим все больше плохих новостей: о преступности, коррупции, войнах и тому подобном. Многие разочаровались, и не ждут ни от кого помощи или добрых поступков. Однако есть много примеров самоотверженных людей, которые жертвуют своим временем, силами и средствами, чтобы помогать нуждающимся. Также есть те, кто прилагает огромные усилия, заботясь о животных.
fullpicture.ru
Фото: fullpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Любовь, Человек, Человечество, Доброта, Жизнеутверждающие доказательства.
14:00 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь