Доказательства того, что человечество не вымрет (Фото)

В последнее время мы слышим все больше плохих новостей: о преступности, коррупции, войнах и тому подобном. Многие разочаровались, и не ждут ни от кого помощи или добрых поступков. Однако есть много примеров самоотверженных людей, которые жертвуют своим временем, силами и средствами, чтобы помогать нуждающимся. Также есть те, кто прилагает огромные усилия, заботясь о животных.