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Знаменитости, которые похудели до неузнаваемости
Тем, кому удается взять себя в руки и похудеть, Голливуд благосклонно предоставляет второй шанс, а зрители выражают свое восхищение. Мы решили вспомнить вдохновляющие примеры звездного упорства и силы духа.
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