Знаменитости, которые похудели до неузнаваемости Тем, кому удается взять себя в руки и похудеть, Голливуд благосклонно предоставляет второй шанс, а зрители выражают свое восхищение. Мы решили вспомнить вдохновляющие примеры звездного упорства и силы духа.