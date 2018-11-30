Вместо тысячи слов: подборка трогательных снимков, которые не оставят вас равнодушными (Фото)

Большинство фотографий из таких подборок можно с легкостью использовать для печати на календарях и открытках. Удивительная природа, трогательные фотографии животных, буйство цветов и красок - всё это вы увидите в сегодняшней коллекции. Приятного вам просмотра.