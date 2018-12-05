"Он хотел вернуться на сцену": в 93 года умер известный актер Николай Рушковский

Новости шоу бизнеса: В Киеве умер выдающийся театральный актер, народный артист Украины Николай Рушковский.

Известный актер театра и кино, Народный артист Украины Николай Рушковский скончался в возрасте 93 лет, сообщили в пресс-службе Национального театра русской драмы имени Леси Украинки.

В ноябре актер упал во время спектакля и повредил бедро. Рушковский находился в больнице после несложной операции на ноге и планировал через несколько месяцев вернуться на сцену.

Коллеги Рушковского, проработавшие с ним много лет, рассказали, что у него не было критических проблем со здоровьем. Коллектив театра принес соболезнования близким и родным Николая Николаевича.

Николай Рушковский родился 11 мая 1925 года в Москве, закончил школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе. Преподавал в Киевском национальном университете кино, театра и телевидения имени Карпенко-Карого, один из основателей премии "Киевская пектораль". Был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого V ст. и Орденом "За заслуги".

В биографической справке, опубликованной на сайте театра, сказано, что Рушковский более 10 лет возглавлял Киевское отделение Национального союза театральных деятелей Украины. Работал в Национальной филармонии Украины, киевских театрах "Браво" и "Созвездие". Рушковский известен по ролям в фильмах "Ключи от неба", "Рожденные бурей", "Роман и Франческа", "Осенние цветы" и других.