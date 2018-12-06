Странные достижения, которые попали в "Книгу рекордов Гиннесса" Перед вами китаянка Ю Янксия, и у неё самые длинные ресницы в мире - 12,3 см. Именно поэтому поводу её имя и попало в "Книгу рекордов Гиннесса". И стоит сказать, что это далеко не самый необычный рекорд, о которых стало известно в последнее время. А ещё есть кот с самым длинным в мире хвостом, девушка с самыми длинными в мире ногами, самые старый в мире культтурист - в этом обзоре много всего самого-самого.