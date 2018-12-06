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Четверг, 06.12.2018
Странные достижения, которые попали в &quot;Книгу рекордов Гиннесса&quot;
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Странные достижения, которые попали в "Книгу рекордов Гиннесса"

Перед вами китаянка Ю Янксия, и у неё самые длинные ресницы в мире - 12,3 см. Именно поэтому поводу её имя и попало в "Книгу рекордов Гиннесса". И стоит сказать, что это далеко не самый необычный рекорд, о которых стало известно в последнее время. А ещё есть кот с самым длинным в мире хвостом, девушка с самыми длинными в мире ногами, самые старый в мире культтурист - в этом обзоре много всего самого-самого.
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Книга рекордов Гиннесса, Фотографии, Снимки, Рекорды, Странные рекорды.
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