Авиация XXI века: какой ее видели 100 лет назад (Фото)

Люди прошлого были очень великими мечтателями. Каким видели светлое будущее люди сто лет тому назад? Узнать об этом можно, в том числе благодаря рисункам художников-футуристов. Сегодня тогдашние представления о авиации выглядят весьма наивно и мило. Впрочем, возможно когда-нибудь тоже скажут наши потомки о теперешнем видении, скажем, космической отрасли.