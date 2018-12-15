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Суббота, 15.12.2018
Авиация XXI века: какой ее видели 100 лет назад (Фото)
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Авиация XXI века: какой ее видели 100 лет назад (Фото)

Люди прошлого были очень великими мечтателями. Каким видели светлое будущее люди сто лет тому назад? Узнать об этом можно, в том числе благодаря рисункам художников-футуристов. Сегодня тогдашние представления о авиации выглядят весьма наивно и мило. Впрочем, возможно когда-нибудь тоже скажут наши потомки о теперешнем видении, скажем, космической отрасли.
novate.ru
Фото: pixabay.com
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