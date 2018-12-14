Как выглядели знаменитости много лет назад (Фото)

Голливудские звезды, которые с годами выглядят все лучше и лучше. Предлагаем вашему вниманию коллекцию сравнительных фотографий, из которой вы узнаете, как выглядели известные актёры и актрисы в 20-летнем возрасте и как они выглядят сейчас!