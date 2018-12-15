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Суббота, 15.12.2018
Современные знаменитости и их двойники из прошлых столетий (Фото)
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Современные знаменитости и их двойники из прошлых столетий (Фото)

Глядя на фотографии знаменитостей и их двойников из прошлого, невольно возникает вопрос: а может, все они путешественники во времени? Британский живописец Дэвид Уилк в 1805 году и Руперт Гринт.
pressa.tv
Фото: pressa.tv
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