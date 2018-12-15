Современные знаменитости и их двойники из прошлых столетий (Фото)

Глядя на фотографии знаменитостей и их двойников из прошлого, невольно возникает вопрос: а может, все они путешественники во времени? Британский живописец Дэвид Уилк в 1805 году и Руперт Гринт.