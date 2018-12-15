"Мэри Поппинс возвращается": кто пришел на премьеру мюзикла В Лондоне состоялась премьера нового мюзикла «Мэри Поппинс возвращается». Премьеру нового мюзикла посетили Эмили Блант, Колин Ферт и Мерил Стрип. Главную роль в фильме Роба Маршалла сыграла Эмили Блант, которая появилась на премьере в атласном синем платье от Schiaparelli Haute Couture, по цвету идеально подходящем ковровой дорожке Альберт-Холла.