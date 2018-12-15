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Суббота, 15.12.2018
&quot;Мэри Поппинс возвращается&quot;: кто пришел на премьеру мюзикла
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"Мэри Поппинс возвращается": кто пришел на премьеру мюзикла

В Лондоне состоялась премьера нового мюзикла «Мэри Поппинс возвращается». Премьеру нового мюзикла посетили Эмили Блант, Колин Ферт и Мерил Стрип. Главную роль в фильме Роба Маршалла сыграла Эмили Блант, которая появилась на премьере в атласном синем платье от Schiaparelli Haute Couture, по цвету идеально подходящем ковровой дорожке Альберт-Холла.
popcornnews.ru
Фото: popcornnews.ru
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Кино, Премьера, Мэрил Стрип, Мюзикл, Эмили Блант, Мэри Поппинс, Колин Ферт, Семейный фильм.
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