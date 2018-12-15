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Королевская семья Норвегии показала новые снимки для рождественских открыток

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Королевская семья Норвегии показала новые снимки для рождественских открыток
22:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Королевская семья Норвегии презентовала свою рождественскую открытку.

Перед рождественскими праздниками королевские семьи разных стран фотографируются на семейные открытки. Норвежская семья также не стала исключением.

Ранее британская королевская семья показала трогательные фото с семьями принца Уильяма и Гарри, которые будут использованы в рождественских открытках королевы Елизаветы II. Зато норвежская семья провела рождественскую фотосессию в Королевском дворце в Осло.

На открытке изображена королева Соня и король Харальд V, которые сидят на стульях, а рядом стоит их сын кронпринц Гокон с женой, кронпринцессой Метте-Марит со своими детьми – принцессой Ингрид-Александрой и принцем Сверре.

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Фотосессия, королевская семья Норвегии, королева Соня, кронпринцесса Метте-Марит, рождественская открытка, король Харальд V, кронпринц Гокон, принцесса Ингрид-Александра, принц Сверре.
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