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Воскресенье, 16.12.2018
Брошенные судна, которые затонули в морях (Фото)
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Брошенные судна, которые затонули в морях (Фото)

По приблизительным оценкам Организации Объединенных Наций, всего в мире насчитывается более 3 миллионов судов, потерпевших кораблекрушение. Эти некогда величественные суда, которые сегодня лежат на дне морском или находятся на побережье, являют собой напоминание о том, что ничто в нашем мире не вечно. Когда-то эти корабли бороздили моря, а теперь служат печальным напоминанием о днях минувших.
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Море, Фотографии, Океан, Снимки, Корабли, Затонувшие корабли.
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