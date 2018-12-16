Брошенные судна, которые затонули в морях (Фото) По приблизительным оценкам Организации Объединенных Наций, всего в мире насчитывается более 3 миллионов судов, потерпевших кораблекрушение. Эти некогда величественные суда, которые сегодня лежат на дне морском или находятся на побережье, являют собой напоминание о том, что ничто в нашем мире не вечно. Когда-то эти корабли бороздили моря, а теперь служат печальным напоминанием о днях минувших.