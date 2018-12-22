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Суббота, 22.12.2018
Наряды китайского котика по кличке Снупи, который следит за модой (Фото)
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Наряды китайского котика по кличке Снупи, который следит за модой (Фото)

Китайский красавец по имени Снупи живёт в Чэнду, провинция Сычуань. Он прославился на весь интернет с помощью своей необычной внешности, которой он обязан своим родителям -американской короткошерстной кошке и персидскому коту. Сегодня он покажет нам свои наряды и модные аксессуары.
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04:18 Сегодня Телеграф
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