Наряды китайского котика по кличке Снупи, который следит за модой (Фото)

Китайский красавец по имени Снупи живёт в Чэнду, провинция Сычуань. Он прославился на весь интернет с помощью своей необычной внешности, которой он обязан своим родителям -американской короткошерстной кошке и персидскому коту. Сегодня он покажет нам свои наряды и модные аксессуары.