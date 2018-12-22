Яркие снимки вместо тысячи слов (Фото)

Большинство фотографий из этой подборки в действительности подходят для печати на календариках и открытках. Буйство цветов и красок, удивительные природные пейзажи, трогательные фотографии и милые животные - всё это вы увидите в продолжении поста.