Волшебное преображение: гадкие утята превратились в красавиц и красавцев (Фото) Многие парни и девушки не сразу становятся симпатичными молодыми людьми. Это волшебное преображение сродни настоящей сказке, в которой гадкий утёнок превращается в прекрасного лебедя.