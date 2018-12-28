Знаменитости поделились с миром своими рождественскими фотографиями Знаменитости встречали Рождество в кругу семьи, фотографировались на фоне ели и вместе со своими близкими распаковывали подарки. Они не упустили возможности поделиться с нами теплыми рождественскими снимками.