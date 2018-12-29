Впечатляющие снимки стихийных бедствий в 2018 году (Фото) Уходящий год, как ни как, принес миру очень много климатических изменений. Guardian Australia рассказывает Кэсси Троттер, руководителю редакции Getty Images по Азиатско-Тихоокеанскому региону, о некоторых наиболее впечатляющих снимках стихийных бедствий 2018 года.