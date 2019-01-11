Даша Астафьева похвасталась роскошными формами

Астафьева показала фигуру в золотом купальнике, фото она опубликовала в Instagram. На снимках певица позирует в бассейне и возле стене со спасательным кругом. Также она показала фото спины и ягодиц. – Круг спасательный, опять же, есть…, – написала она. Фотосессию Астафьевой оценили в более чем 17 тысяч лайков.