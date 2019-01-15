Экскурс в прошлое: звезды Голливуда, их первые и последние роли (Фото)

Некоторые попали в мир кинематографа в детстве - тот же Дэниел Рэдклифф играл волшебника ещё до "Гарри Поттера", а Киану Ривз, любящий сниматься в боевиках, начинал с криминальной драмы. В общем, есть масса старых фильмов с любимыми актерами, которые стоит глянуть хотя бы одним глазком ради своих кумиров.