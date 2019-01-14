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Понедельник, 14.01.2019
Взгляд с небес: невероятные кадры, снятые при помощи дронов (Фото)
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Взгляд с небес: невероятные кадры, снятые при помощи дронов (Фото)

Организаторы международного конкурса Drone Photography Contest, который прошел в пятый раз при поддержке фотосервиса Dronestagram и журнала National Geographic, назвали победителей года. Жюри рассмотрело более 4 тысяч работ фотографов из 101 страны, многие из которых известны организаторам лишь по сетевым никам. Однако это не мешает им восхищать аудиторию невероятными снимками, сделанными с высоты птичьего полета.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Конкурс, Фото, Снимки, National Geographic, Дроны, Dronestagram, Drone Photography Contest.
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