Взгляд с небес: невероятные кадры, снятые при помощи дронов (Фото) Организаторы международного конкурса Drone Photography Contest, который прошел в пятый раз при поддержке фотосервиса Dronestagram и журнала National Geographic, назвали победителей года. Жюри рассмотрело более 4 тысяч работ фотографов из 101 страны, многие из которых известны организаторам лишь по сетевым никам. Однако это не мешает им восхищать аудиторию невероятными снимками, сделанными с высоты птичьего полета.