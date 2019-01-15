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Вторник, 15.01.2019
Взгляд в прошлое: Редкие кадры забытых страниц истории (Фото)
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Взгляд в прошлое: Редкие кадры забытых страниц истории (Фото)

История под неожиданным углом. 5-летняя девочка работала весь день, очень устала и отказалась фотографироваться. Ее мать сказала: «О, она просто сейчас некрасива, а от сбора креветок очень болят пальцы». Миссисипи, 1911 год.
photochronograph.ru
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