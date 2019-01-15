Бодимодинг: Когда стремление к самовыражению заходит слишком далеко (Фото)

В разных странах модификации тела использовали для подчеркивания различий между людьми, обозначали статус, ранг или другое положение в обществе. Позднее модификации использовались для идентификации (например, татуировка в армии) или как украшение. Вот некоторые фотографии людей из сети, которые решились навсегда изменить себя.