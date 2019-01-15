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Со вкусом пиццы: самые странные и необычные вкусы для алкогольных напитков (Фото)
Вкус - это ведь именно то, чем так привлекает еда, вкус является одним из самых удивительных чувств, данных человеку природой. Только попробуйте вообразить себе жизнь, если вы не будете чувствовать вкуса еды. Попробовали? Мы тоже ужаснулись. Ну а что насчет алкогольных напитков? Мы тут обнаружили, что существуют и даже успешно продаются водка, бурбон и пиво с самыми неожиданными вкусами - всем известных блюд, например попкорна и пиццы.
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