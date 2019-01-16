Красивые фотографии с высоты птичьего полета (Фото) Аэрофотосъемка – это удивительная возможность посмотреть на окружающий нас мир с высоты птичьего полета. Каждое фото открывает удивительные детали, не видимые с уровня земли. Насладитесь этими прекрасными фотографиями, сделанными с воздуха.