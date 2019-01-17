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Пятница, 18.01.2019
Популярные актеры в образе героев фильмов, в которых они снимались (Фото)
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Популярные актеры в образе героев фильмов, в которых они снимались (Фото)

В мировом кинематографе существует немало фильмов, основанных на реальных событиях, повествующих о людях, их жизни или подвигах, совершённых ими. Поэтому режиссеры всегда стараются найти на подобные роли актеров, которые чем-то похожи на прототипы, которых они должны сыграть. При этом, конечно же, это должны быть известные актёры — с мировым именем.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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23:12 Чт, 17 Январь 2019 Телеграф
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