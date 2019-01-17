Популярные актеры в образе героев фильмов, в которых они снимались (Фото)

В мировом кинематографе существует немало фильмов, основанных на реальных событиях, повествующих о людях, их жизни или подвигах, совершённых ими. Поэтому режиссеры всегда стараются найти на подобные роли актеров, которые чем-то похожи на прототипы, которых они должны сыграть. При этом, конечно же, это должны быть известные актёры — с мировым именем.