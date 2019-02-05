Королева Елизавета II пришла в церковь в модном наряде

Королева Великобритании как всегда продемонстрировала изысканный вкус.
Елизавета II, ранее посетившая церковь без своего супруга, попавшего накануне в аварию, снова была замечена на церковной службе. На этот раз королева появилась в церкви Святого Петра и Павла, расположенной в городке Кингс-Линн, что в Норфолке.
В таком цвете было пошито ее твидовое пальто на пуговицах, платье, видневшееся в его разрезе, а также неизменная шляпка, украшенная перьями, которые мы так любим.
Дополнили образ черные туфли, перчатки и сумка. Тогда как на груди Елизаветы II красовалась бриллиантовая брошь.