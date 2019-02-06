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Среда, 06.02.2019
Более 20 обворожительных и женственных &quot;черных&quot; образа Моники Беллуччи (Фото)
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Более 20 обворожительных и женственных "черных" образа Моники Беллуччи (Фото)

Стилисты давно заметили, что Моника Беллуччи часто отдает предпочтение черным вещам: платьям, костюмам, юбкам и рубашкам… Это тот цвет, который подчеркивает женственность и аристократичность… Мы собрали 22 ярких "черных" образа знаменитой кинодивы.
nastroenie.plus
Фото: nastroenie.plus
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Актриса, Образ, Моника Беллуччи, Имидж, Черный цвет, Черные платье.
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