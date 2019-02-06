Более 20 обворожительных и женственных "черных" образа Моники Беллуччи (Фото) Стилисты давно заметили, что Моника Беллуччи часто отдает предпочтение черным вещам: платьям, костюмам, юбкам и рубашкам… Это тот цвет, который подчеркивает женственность и аристократичность… Мы собрали 22 ярких "черных" образа знаменитой кинодивы.