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Пятница, 08.02.2019
Первый класс: как развлекались богатые люди на круизных судах прошлого века (Фото)
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Первый класс: как развлекались богатые люди на круизных судах прошлого века (Фото)

До того как путешествия на самолетах стали обычным делом, круизные корабли были единственным способом преодолевать огромные расстояния. А если у вас водились деньги, то эти корабли, на которых приходилось проводить недели и месяцы, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, становились олицетворением высшего класса и роскоши.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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