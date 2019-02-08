Первый класс: как развлекались богатые люди на круизных судах прошлого века (Фото)

До того как путешествия на самолетах стали обычным делом, круизные корабли были единственным способом преодолевать огромные расстояния. А если у вас водились деньги, то эти корабли, на которых приходилось проводить недели и месяцы, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, становились олицетворением высшего класса и роскоши.