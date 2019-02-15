Архивные кадры голливудских знаменитостей в молодости (Фото) Коллекция фотографий с известными актёрами, актрисами, певцами и певицами, которая перенесёт в прошлое и позволит увидеть их молодыми и юными. Эти люди настолько знамениты, что фотографии даже не нуждаются в подписях.