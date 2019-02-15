Душа как стихия: удивительные гифки, в которых отображен внутренний мир человека (Фото)

Лукас Игиль и Айла Эл-Мусса совместно создают совершенно потрясающие гифки. Это часть их проекта Visual Philosophies. Новая серия изображений носит название Deep Discovery и состоит из силуэтов людей, в которые встроены различные анимации. Эти движущиеся изображения не просто красиво выглядят, они также подталкивают к размышлениям о человеческой душе. Если Вселенная внутри нас, на что она может быть похожа?