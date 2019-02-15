Скачать
Пятница, 15.02.2019
Душа как стихия: удивительные гифки, в которых отображен внутренний мир человека (Фото)
1 / 8

Душа как стихия: удивительные гифки, в которых отображен внутренний мир человека (Фото)

Лукас Игиль и Айла Эл-Мусса совместно создают совершенно потрясающие гифки. Это часть их проекта Visual Philosophies. Новая серия изображений носит название Deep Discovery и состоит из силуэтов людей, в которые встроены различные анимации. Эти движущиеся изображения не просто красиво выглядят, они также подталкивают к размышлениям о человеческой душе. Если Вселенная внутри нас, на что она может быть похожа?
zefirka.net
Фото: zefirka.net
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Гифки, Лукас Игиль, Айла Эл-Мусса, Visual Philosophies, Deep Discovery.
16:39 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь