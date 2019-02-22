Истории известных актеров с необычной внешностью "Слишком большой", "слишком маленький", "слишком странный" — это не помешало мужчинам, о которых мы расскажем, исполнить свою мечту о кино. Спорим, вы не раз видели на экране этих актеров! Вот их истории.