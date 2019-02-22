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Пятница, 22.02.2019
Самые известные "двоечники" в мире (Фото)
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Самые известные "двоечники" в мире (Фото)

В школе учителя настаивают на том, что хорошая успеваемость является залогом успеха во взрослой жизни. Однако история знает много примеров того, как отстающие ученики не только добиваются успеха, но и становятся великими писателями, политиками и даже учёными. Не демонстрируя способностей к освоению элементарной школьной программы, двоечники совершают научные открытия и влияют на мировую политику.
http://zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Школа, Звезды, Изобретатели, Известные личности, Известные люди, Двоечники.
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