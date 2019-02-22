Самые известные "двоечники" в мире (Фото) В школе учителя настаивают на том, что хорошая успеваемость является залогом успеха во взрослой жизни. Однако история знает много примеров того, как отстающие ученики не только добиваются успеха, но и становятся великими писателями, политиками и даже учёными. Не демонстрируя способностей к освоению элементарной школьной программы, двоечники совершают научные открытия и влияют на мировую политику.