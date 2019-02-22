И у холмов есть глаза: где проходили съемки большинства фильмов ужасов (Фото)

В далеких-далеких африканских горах на обочине одной из бесконечных трасс стоит старая заправка, власть на которой захватили мертвецы. Репортаж о том, как доживают свой век герои некогда популярных американских фильмов ужасов.