"Пещерный" фотопроект британского фотографа Робби Шона (Фото)

Есть фотографы, которые специализируются на одной теме. Им удается так досконально изучить ее, что снимки привлекают внимание даже тех, кто к этой теме абсолютно равнодушен. И вот, британский фотограф и спелеолог Робби Шон снимает пещеры. Даже если вы не большой поклонник таковых, снимки автора производят огромное впечатление...