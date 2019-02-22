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Пятница, 22.02.2019
Магия грима: работы, которые вызывают больше, чем удивление (Фото)
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Магия грима: работы, которые вызывают больше, чем удивление (Фото)

При помощи одного лишь макияжа Гортон с легкостью может превратить симпатичную девушку в зомби или сделать из молодого мужчины 80-летнего старика. Предлагаем вам самим оценить подборку лучших работ Нейлла Гортона. Хотя, уверены, что большинство этих образов вы и так видели на телеэкранах. А теперь представьте, все это волшебство - только грим!
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: udivitelnoe.temaretik.com
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Творчество, Грим, Перевоплощение, Нейлл Гортон, Neill Gorton.
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