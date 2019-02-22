Магия грима: работы, которые вызывают больше, чем удивление (Фото)

При помощи одного лишь макияжа Гортон с легкостью может превратить симпатичную девушку в зомби или сделать из молодого мужчины 80-летнего старика. Предлагаем вам самим оценить подборку лучших работ Нейлла Гортона. Хотя, уверены, что большинство этих образов вы и так видели на телеэкранах. А теперь представьте, все это волшебство - только грим!