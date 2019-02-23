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Суббота, 23.02.2019
Несколько фактов о космосе, о который вы возможно не знали
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Несколько фактов о космосе, о который вы возможно не знали

Современные телескопы позволяют нам заглянуть в соседние галактики, но, увы, мы до сих пор не знаем толком даже, что происходит на окраинах Солнечной системы. Бескрайний, великий и загадочный, космос настолько огромен, что мы не можем осознать до конца его масштабы. Тем не менее за последний век земные учёные узнали о нашей Вселенной очень много интереснейших фактов.
http://zefirka.net
Фото: pixabay.com
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