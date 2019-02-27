Оскар 2019: вспоминаем самые важные моменты церемонии (Фото) 24 февраля в Голливуде прошла 91-я Церемония награждения лауреатов премии Оскар и, несмотря на отсутствие ведущего, она была довольно живой. Номинанты и их сторонники, одетые так, чтобы произвести впечатление, победители, излучающие праздник, пролитые слезы, произнесенные речи. Приглашаем вас посмотреть коллекцию фотографий с недавнего награждения.