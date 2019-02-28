Скачать
Четверг, 28.02.2019
В Украине могут снизить предельную сумму наличных расчетов с физлицами
В Украине могут снизить предельную сумму наличных расчетов с физлицами
Украину могут оштрафовать за отказ от участия в Евровидении-2019
Украину могут оштрафовать за отказ от участия в Евровидении-2019
Зинченко гарантировал себе медаль АПЛ
Зинченко гарантировал себе медаль АПЛ
Афиша интересных событий в Украине на 2-3 марта
Афиша интересных событий в Украине на 2-3 марта

Беременная Тина Кунаки посетила показ Jacquemus

Беременная Тина Кунаки посетила показ Jacquemus
10:10 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На шоу девушка появилась в наряде из весенне-летней коллекции – усыпанном мелким горохом платье-рубашке с вырезом и асимметричным подолом.

Накануне жена Венсана Касселя вместе с братом Закари и подругой Айей Накамурой посетила показ Jacquemus в рамках открывшейся в Париже весенней Недели моды. Кунаки была одета в просторное белое платье в горошек, скрывавшее ее живот.

К показу модель подобрала босоножки с фигурным каблуком и маленькую сумочку – меньше может быть только та, в которой гости получили приглашение на показ. Она распустила волосы, оставив природные кудри. Модель немного подчеркнула глаза тенями и подкрасила губы прозрачным блеском.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Tina Kunakey no desfile de Inverno 2019 da Jacquemus em Paris. O look é coleção Verão 2019 da marca. #Jacquemus #PFW #TinaKunakey Alessandro Garofalo for NOWFASHION | Vogue Runway

Публикация от De Quem é o Look? (@dequemeolook)

Скончавшийся ранее в этом месяце Карл Лагерфельд оценил бы старания Симона Порта Жакмю: для дефиле тот возвел целую улицу южного французского городка — с яркими фасадами домов, кадками с цветами, лавочками и бельем, сохнущим на веревке. 

В тон этим сочным, пропитанным солнцем Лазурного берега цветам была и сама одежда, которую демонстрировали модели на подиуме. В этом пейзаже дизайнер снова четко прорисовал ключевые штрихи своей эстетики — сексуальные, но не вульгарные женские образы. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Tina today at @jacquemus show (Video by: @vollendo_ )

Публикация от Tina Kunakey World (@tinakworld)

Материнские будни: Ирина Шейк провела день с дочерью

На подиуме снова были свободные силуэты удлиненных рубашек, трикотаж, жакеты на одной, вынесенной к лацканам, пуговице. Акценты, как обычно, были сделаны на аксессуарах: серьги-платки, ботфорты с пристяжными раструбами, туфли с обтянутыми кожей каблуками. Ну а в пару знаменитым объемным сумкам, которые не пропадают из коллекций уже несколько сезонов, дизайнер добавил миниатюрные, почти игрушечные сумки, который, словно брелок, можно носить на шлевках брюк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Париж, Мода, Знаменитости, Тина Кунаки, Показ Jacquemus.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода в последний день зимы будет коварной: украинцев ждет ветер и дождь
02 Кириленко прокомментировал решение НОТУ не принимать участие в Евровидении
03 "Евровидение-2019": Андрей Данилко сделал сенсационное заявление
04 КСУ обнародовал решение по статье УК о незаконном обогащении
05 НАБУ об отмене статьи за незаконное обогащение: Шаг навстречу реваншу старой системы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Евросоюзе не поддержали отмену статьи об обогащении
В ЕС не поддержали отмену статьи об обогащении
Погода в последний день зимы будет коварной: украинцев ждет ветер и дождь
Прогноз погоды: весна придет в Украину с мокрым снегом
Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном &quot;успешными&quot;
Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном "успешными"
Кейт Миддлтон в блестящем платье посетила концертный зал в Белфасте
Кейт Миддлтон в блестящем платье посетила концертный зал в Белфасте
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь