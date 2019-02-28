Беременная Тина Кунаки посетила показ Jacquemus

Новости шоу бизнеса: На шоу девушка появилась в наряде из весенне-летней коллекции – усыпанном мелким горохом платье-рубашке с вырезом и асимметричным подолом.

Накануне жена Венсана Касселя вместе с братом Закари и подругой Айей Накамурой посетила показ Jacquemus в рамках открывшейся в Париже весенней Недели моды. Кунаки была одета в просторное белое платье в горошек, скрывавшее ее живот.

К показу модель подобрала босоножки с фигурным каблуком и маленькую сумочку – меньше может быть только та, в которой гости получили приглашение на показ. Она распустила волосы, оставив природные кудри. Модель немного подчеркнула глаза тенями и подкрасила губы прозрачным блеском.

Скончавшийся ранее в этом месяце Карл Лагерфельд оценил бы старания Симона Порта Жакмю: для дефиле тот возвел целую улицу южного французского городка — с яркими фасадами домов, кадками с цветами, лавочками и бельем, сохнущим на веревке.

В тон этим сочным, пропитанным солнцем Лазурного берега цветам была и сама одежда, которую демонстрировали модели на подиуме. В этом пейзаже дизайнер снова четко прорисовал ключевые штрихи своей эстетики — сексуальные, но не вульгарные женские образы.

На подиуме снова были свободные силуэты удлиненных рубашек, трикотаж, жакеты на одной, вынесенной к лацканам, пуговице. Акценты, как обычно, были сделаны на аксессуарах: серьги-платки, ботфорты с пристяжными раструбами, туфли с обтянутыми кожей каблуками. Ну а в пару знаменитым объемным сумкам, которые не пропадают из коллекций уже несколько сезонов, дизайнер добавил миниатюрные, почти игрушечные сумки, который, словно брелок, можно носить на шлевках брюк.