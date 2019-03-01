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Пятница, 01.03.2019
Фальшивые фотографии, которые видел весь мир
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Фальшивые фотографии, которые видел весь мир

С тех пор, как появилась волшебная программа Photoshop, без которой не мыслят себя современные фотографы, количество поддельных изображений, выкладываемых в интернет, резко возросло. Неизвестно, что является мотивацией для создания таких подделок, то ли озорство, то ли желание выделиться или ввести кого-то в заблуждение, но тем не менее многие пользователи Интернет принимают результаты таких подлогов за чистую монету.
http://zefirka.net
Фото: zefirka.net
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