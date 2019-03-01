Фальшивые фотографии, которые видел весь мир С тех пор, как появилась волшебная программа Photoshop, без которой не мыслят себя современные фотографы, количество поддельных изображений, выкладываемых в интернет, резко возросло. Неизвестно, что является мотивацией для создания таких подделок, то ли озорство, то ли желание выделиться или ввести кого-то в заблуждение, но тем не менее многие пользователи Интернет принимают результаты таких подлогов за чистую монету.