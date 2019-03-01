Photoshop, как смысл жизни: на что идут звезды ради красивых фото в Instagram (Фото)

Ради идеальных фотографий в соцсетях меняется форма и цвет любых частей тела - так создается образ, которого не встретишь в природе. Предлагаем инструкцию по разоблачению "отофотошопленных" фотографий звезд, чтобы больше эти красивые личики не смогли вас обмануть.