Звездные пары, которые перенесли свою любовь с кино в реальную жизнь (Фото)

Порой поклонники кино мечтают, чтобы яркие романы из их любимых фильмов оказались реальностью. А ведь порой так и случается. Во всяком случае актёрские пары, собранные в этом обзоре, являются доказательством того, что экранная любовь может перерасти в почти идеальный реальный роман. Оказывается, есть немало киношных пар, которые начали сыграли влюблённые пары, а в итоге у них завязались настоящие романы.