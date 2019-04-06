Выборы Президента 2019
Скачать
Суббота, 06.04.2019
Звездные пары, которые перенесли свою любовь с кино в реальную жизнь (Фото)
1 / 20

Звездные пары, которые перенесли свою любовь с кино в реальную жизнь (Фото)

Порой поклонники кино мечтают, чтобы яркие романы из их любимых фильмов оказались реальностью. А ведь порой так и случается. Во всяком случае актёрские пары, собранные в этом обзоре, являются доказательством того, что экранная любовь может перерасти в почти идеальный реальный роман. Оказывается, есть немало киношных пар, которые начали сыграли влюблённые пары, а в итоге у них завязались настоящие романы.
kulturologia.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Звездные пары., Знаменитые актеры, Киношные пары, Любовь вне кадра.
10:45 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь